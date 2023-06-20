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На Украине сообщили о взрывах в Черкасской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Взрывы прозвучали на территории Черкасской области. Об этом во вторник, 20 июня, сообщает новостная служба «Факты» украинского телеканала ICTV.

Как уточнили представители Вооруженных сил Украины (ВСУ), в регионе сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

В настоящий момент на большей части территории Украины объявлена воздушная тревога.

Министерство обороны РФ данную информацию не комментировало.

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Накануне вечером появилась информация о серии взрывов в Харьковской области. Тогда же стало известно о взрывах в Сумской области, а также о взрывах в подконтрольной Киеву части Херсона.

Кроме того, в понедельник сообщалось о мощном взрыве в Одессе. В Одесской, Сумской, Днепропетровской и Николаевской областях сработали системы оповещения.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как отметил тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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