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ДТП с пассажирским автобусом и грузовиком произошло в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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На Филимонковском шоссе в Новой Москве вечером, 19 июня, столкнулись пассажирский автобус и грузовик. Кадры с места происшествия появились в распоряжении «Известий» 20 июня.

На видео показано, что больший удар получил автобус. Его бампер и вся передняя часть почти полностью смяты и разбиты. На грузовом автомобиле урон почти незаметен.

О пострадавших неизвестно. Причины произошедшего уточняются.

Ранее в этот день белый внедорожник протаранил трактор на перекрестке улиц Академика Бочвара и Маршала Новикова на северо-западе Москвы.

По словам водителя внедорожника, изначально трактор стоял на месте с включенными аварийными сигналами, а потом резко решил повернуть. В результате ДТП немного пострадала только девушка, она описала свое состояние как удовлетворительное.

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