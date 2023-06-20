ДТП с пассажирским автобусом и грузовиком произошло в Москве
На Филимонковском шоссе в Новой Москве вечером, 19 июня, столкнулись пассажирский автобус и грузовик. Кадры с места происшествия появились в распоряжении «Известий» 20 июня.
На видео показано, что больший удар получил автобус. Его бампер и вся передняя часть почти полностью смяты и разбиты. На грузовом автомобиле урон почти незаметен.
О пострадавших неизвестно. Причины произошедшего уточняются.
Ранее в этот день белый внедорожник протаранил трактор на перекрестке улиц Академика Бочвара и Маршала Новикова на северо-западе Москвы.
По словам водителя внедорожника, изначально трактор стоял на месте с включенными аварийными сигналами, а потом резко решил повернуть. В результате ДТП немного пострадала только девушка, она описала свое состояние как удовлетворительное.