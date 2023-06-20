В Атлантическом океане зафиксировали рекордную за 42 года температуру

Температура поверхности океана (ТПО) в Северной Атлантике достигла рекордных показателей за последние 42 года. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщает The Guardian.

Так, в июне 2023 года ТПО в северной части Атлантического океана оказалась на 0,5 градусов выше, чем в прошлые годы. Кроме того, по информации издания, рекордные значения среднесуточной глобальной ТПО фиксируются с конца марта. Отмечается, что показатель за начало апреля — 21,2 градуса. До этого самая высокая температура (21 градус) наблюдалась в марте 2016 года. На сегодняшний день глобальная ТПО составляет 20,9 градуса, что на 0,2 градуса выше предыдущего рекордного значения для июня.

По мнению специалистов, такие изменения могут быть последствием температурной аномалии Эль-Ниньо в Тихом океане. Сотрудники американского Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) полагают, что данное явление серьезно повлияет на климатическую систему и спровоцирует новые рекорды.

Ранее, 8 июня, исследователи пришли к выводу, что за декаду 2013–2022 годов потепление, вызванное человеческой деятельностью, ускорилось опасными темпами, и планета стала жарче на 0,2 градуса. Подобный рост объясняют выбросов парниковых газов, которые также били исторические максимумы в обозначенный период.

До этого, 22 мая, климатолог Алексей Кокорин заявил, что глобальные температуры могут стать рекордно высокими в 2025 или 2026 году. Он уточнил, что, если на планете произойдет мощное извержение вулкана, рекордно жарких температур может не случиться. Попадание пепла в стратосферу приведет к антипарниковому эффекту и глобальному похолоданию, добавил специалист.