Реклама
Прямой эфир
Экономика
В ФТС сообщили о восстановлении импорта РФ до докризисного уровня
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Киеве и области
Армия
Российские Су-34 получили для применения в зоне СВО защиту от РЭБ
Мир
ЕС выделит новый пакет финансовой помощи Украине в размере €50 млрд
Экономика
Российские рестораны повысили цены на 10%
Экономика
Выручка российских компаний превысила квадриллион рублей за 2022 год
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Черкасской области
Происшествия
ДТП с пассажирским автобусом и грузовиком произошло в Москве
Общество
Минстрой РФ предложил ввести национальные стандарты управления домами
Мир
В Атлантическом океане зафиксировали рекордную за 42 года температуру
Происшествия
На Сахалине мужчина убил двух человек на свалке
Мир
В Киеве сообщили о переговорах с Западом насчет производства оружия
Экономика
Владельцам ИИС-3 могут разрешить снимать со счета деньги для покупки жилья
Сюжет:

В Атлантическом океане зафиксировали рекордную за 42 года температуру

The Guardian: в Атлантическом океане зафиксирована максимальная за 42 года температура
0
Фото: REUTERS/Lauren Owens Lambert
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Температура поверхности океана (ТПО) в Северной Атлантике достигла рекордных показателей за последние 42 года. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщает The Guardian.

Так, в июне 2023 года ТПО в северной части Атлантического океана оказалась на 0,5 градусов выше, чем в прошлые годы. Кроме того, по информации издания, рекордные значения среднесуточной глобальной ТПО фиксируются с конца марта. Отмечается, что показатель за начало апреля — 21,2 градуса. До этого самая высокая температура (21 градус) наблюдалась в марте 2016 года. На сегодняшний день глобальная ТПО составляет 20,9 градуса, что на 0,2 градуса выше предыдущего рекордного значения для июня.

По мнению специалистов, такие изменения могут быть последствием температурной аномалии Эль-Ниньо в Тихом океане. Сотрудники американского Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) полагают, что данное явление серьезно повлияет на климатическую систему и спровоцирует новые рекорды.

Жарко — холодно: какими будут последствия погодных аномалий в июне
Экстремальные температуры в регионах уже повлияли на здоровье людей и будущий урожай

Ранее, 8 июня, исследователи пришли к выводу, что за декаду 2013–2022 годов потепление, вызванное человеческой деятельностью, ускорилось опасными темпами, и планета стала жарче на 0,2 градуса. Подобный рост объясняют выбросов парниковых газов, которые также били исторические максимумы в обозначенный период.

До этого, 22 мая, климатолог Алексей Кокорин заявил, что глобальные температуры могут стать рекордно высокими в 2025 или 2026 году. Он уточнил, что, если на планете произойдет мощное извержение вулкана, рекордно жарких температур может не случиться. Попадание пепла в стратосферу приведет к антипарниковому эффекту и глобальному похолоданию, добавил специалист.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023