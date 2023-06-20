На Сахалине мужчина убил двух человек на свалке
Задержан мужчина, обвиняемый в убийстве двух человек на свалке в сахалинском Долинске. Об этом 20 июня сообщили в Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) РФ по региону.
По данным ведомства, убийство произошло в ночь с 8 на 9 июня. Обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, взял ружье и вместе со знакомым пошел на свалку. На месте он попросил того позвать проживавшего там мужчину. При этом причину не объяснил. После того, как потерпевший вышел на улицу, обвиняемый произвел три выстрела в область груди и спины. От полученных травм мужчина скончался на месте. Затем обвиняемый прицельным выстрелом расправился с женщиной и скрылся с места преступления.
«Проведенными по уголовному делу совместными следственными действиями и оперативно-розыскными мероприятиями установлено лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался 50-летний житель г. Долинска. По версии следствия, между обвиняемым и потерпевшим по различным бытовым причинам сложились личные неприязненные отношения», — говорится в сообщении ведомства.
Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного. Сейчас он находится под стражей.
Ранее, 17 июня, стало известно, что 41-летний мужчина убил малолетнюю дочь в Челябинске. Он набросился на девятилетнюю девочку с ножом, от полученных ран она скончалась. После убийства дочери челябинец попытался покончить с собой, но его спасли медики.
В СК РФ сообщили, что по факту убийства девочки возбуждено уголовное дело.