Реклама
Прямой эфир
Экономика
В ФТС сообщили о восстановлении импорта РФ до докризисного уровня
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Киеве и области
Армия
Российские Су-34 получили для применения в зоне СВО защиту от РЭБ
Мир
ЕС выделит новый пакет финансовой помощи Украине в размере €50 млрд
Экономика
Российские рестораны повысили цены на 10%
Экономика
Выручка российских компаний превысила квадриллион рублей за 2022 год
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Черкасской области
Происшествия
ДТП с пассажирским автобусом и грузовиком произошло в Москве
Общество
Минстрой РФ предложил ввести национальные стандарты управления домами
Мир
В Атлантическом океане зафиксировали рекордную за 42 года температуру
Происшествия
На Сахалине мужчина убил двух человек на свалке
Мир
В Киеве сообщили о переговорах с Западом насчет производства оружия
Экономика
Владельцам ИИС-3 могут разрешить снимать со счета деньги для покупки жилья

На Сахалине мужчина убил двух человек на свалке

Следователи обнаружили причастного к двойному убийству на свалке в Долинске
0
Фото: СК РФ по Сахалинской области
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Задержан мужчина, обвиняемый в убийстве двух человек на свалке в сахалинском Долинске. Об этом 20 июня сообщили в Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) РФ по региону.

По данным ведомства, убийство произошло в ночь с 8 на 9 июня. Обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, взял ружье и вместе со знакомым пошел на свалку. На месте он попросил того позвать проживавшего там мужчину. При этом причину не объяснил. После того, как потерпевший вышел на улицу, обвиняемый произвел три выстрела в область груди и спины. От полученных травм мужчина скончался на месте. Затем обвиняемый прицельным выстрелом расправился с женщиной и скрылся с места преступления.

«Проведенными по уголовному делу совместными следственными действиями и оперативно-розыскными мероприятиями установлено лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался 50-летний житель г. Долинска. По версии следствия, между обвиняемым и потерпевшим по различным бытовым причинам сложились личные неприязненные отношения», — говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного. Сейчас он находится под стражей.

Ранее, 17 июня, стало известно, что 41-летний мужчина убил малолетнюю дочь в Челябинске. Он набросился на девятилетнюю девочку с ножом, от полученных ран она скончалась. После убийства дочери челябинец попытался покончить с собой, но его спасли медики.

В СК РФ сообщили, что по факту убийства девочки возбуждено уголовное дело.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023