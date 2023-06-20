В Санкт-Петербурге загорелся пух возле заправки

В Санкт-Петербурге возле заправки произошло возгорание в результате поджога пуха. Кадры с места происшествия появились в распоряжении «Известий» 20 июня.

Отмечается, что хулиганы проложили к заправке дорожку из пуха, после чего подожгли ее. Пожар мог спровоцировать сильный взрыв в случае попадания искры в топливо.

На кадрах видно, как горящий пух тушили сотрудники заправки. Они ликвидировали возгорание до того, как пожар дошел до мест хранения топлива.

Пока неизвестно, будет ли проводиться проверка по данному случаю. О пострадавших не сообщалось.

Ранее, 15 июня, в районе Ладожского вокзала в Санкт-Петербурге начался крупный пожар. Источник «Известий» уточнил, что загорелись старые дома кирпичной постройки в районе дома 44 на проспекте Обуховской Обороны.