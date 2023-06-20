Танкисты ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

Военнослужащие танковых экипажей мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт и личный состав противника на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Минобороны России во вторник, 20 июня, поделилось кадрами боевой работы танкистов.

В ходе выполнения боевых задач военнослужащие танкисты ЦВО наносят поражение технике и живой силе украинской армии, ведут поражение командных и опорных пунктов, выполняют прикрытие действий штурмовых отрядов.



Наводчики-операторы и командиры танков во взаимодействии с подразделениями разведки и операторами беспилотных летательных аппаратов в круглосуточном режиме наносят поражение противнику выстрелами из 125-миллиметровых орудий. Для продвижения штурмовых отрядов в лесистой местности выполняют разминирование маршрута при помощи специальных колейных минных тралов.

Одним из таких экипажей командует офицер с позывным Жених. Танк под командованием старшего лейтенанта не однократно принимал участие в разгроме опорных пунктов, выполняя обходной маневр.



«У моих солдат можете спросить, я в каждом штурме участвовал. Я не мог отправить их без себя. Если какой-то план, я всегда с ними рядом. Если в любой танк какой-то попасть, то всё уже, экипажу уже 100% контузия идет, потом второй, третий, пока он не загорится. Самое главное — обнаружить первым. Для этого у нас всё есть, тепловизоры есть, управляемые ракеты есть», — рассказал командир танкового взвода штурмового отряда ЦВО с позывным Жених.

В одном из боев его экипаж одновременно противостоял трем танкам противника, в котором Жених был ранен, но продолжил вести бой. Вдобавок к этому танкисты взяли в плен брошенных националистов своими же командирами на поле боя. За проявленное мужество и героизм командир взвода был награжден орденом Мужества.



«Я больной человек, я комиссии не проходил, вообще ничего. Сказали «здоровый», всё, и уехал», — сообщил пленный украинский военнослужащий.



По его словам, командир Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправил в атаку своих подчиненных, при этом сам отказался идти вместе с ними.

Накануне танкисты ВС РФ Южного военного округа (ЮВО) были награждены орденами Мужества и памятными подарками за проявленный героизм в ходе выполнения задач в зоне специальной военной операции. Военнослужащие преодолели минное поле и уничтожили опорный пункт ВСУ.

В тот же день официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения военной техники иностранного производства для ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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