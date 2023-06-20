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Стоматолог рассказал об изменениях ГОСТ для зубных щеток

Стоматолог Луганский: в России изменили ГОСТ зубных щеток для детей и взрослых
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Фото: Global Look Press/Wolfram Steinberg
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Генеральный директор стоматологической клиники Dentaire Avenir Clinique Андрей Луганский 20 июня рассказал, что в России начал действовать новый ГОСТ, который содержит требования к качеству детских и взрослых зубных щеток.

В беседе с агентством «Прайм» он сообщил, что по новым требованиям синтетическое волокно в кустах щетки должно быть без заусенцев, щетина — прямой, а наличие незакрепленного волокна считается недопустимым. Также большинству людей рекомендовано ежедневное использование ершиков, зубной нити и других средств гигиены полости рта.

Луганский отметил, что ГОСТ не учитывает всю специфику и разнообразие представленных на рынке зубных щеток. По его словам, обновление стандартов — решение необходимое. При этом он считает, что для повышения ответственности граждан за свое здоровье нужна информационная кампания на государственном уровне, а также более глубокая подготовка гигиенистов.

Как подчеркнул специалист, в настоящий момент во многих медицинских учреждениях работа врачей-гигиенистов или гигиенистов-пародонтологов выполняется силами терапевтов и ограничена в основном снятием зубного камня. Луганский заявил, что нужен комплексный подход с учетом хронических заболеваний у пациента, ограничений по питанию, образом жизни, индивидуальных требований по гигиене зубов.

По мнению Луганского, уровень информированности правильной гигиене полости рта среди населения довольно низкий. Как правило, люди обращаются к врачу уже с зубной болью. Даже те, кто осознанно подходят к своему здоровью и нацелены на профилактику, зачастую допускают значительные пропуски в посещении стоматолога. Недостаточное внимание к профилактике приводит к тому, что кариесом страдают даже дети, указал эксперт.

Отношение к профилактике определяет разницу в причинах обращения пациентов к стоматологу. За рубежом на лечение каналов или удаление зубов приходится самый низкий процент обращений, в основном лечение заключается в корректировке методов профилактики на протяжении жизни пациента, рассказал Луганский.

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