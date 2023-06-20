Стоматолог рассказал об изменениях ГОСТ для зубных щеток

Генеральный директор стоматологической клиники Dentaire Avenir Clinique Андрей Луганский 20 июня рассказал, что в России начал действовать новый ГОСТ, который содержит требования к качеству детских и взрослых зубных щеток.

В беседе с агентством «Прайм» он сообщил, что по новым требованиям синтетическое волокно в кустах щетки должно быть без заусенцев, щетина — прямой, а наличие незакрепленного волокна считается недопустимым. Также большинству людей рекомендовано ежедневное использование ершиков, зубной нити и других средств гигиены полости рта.

Луганский отметил, что ГОСТ не учитывает всю специфику и разнообразие представленных на рынке зубных щеток. По его словам, обновление стандартов — решение необходимое. При этом он считает, что для повышения ответственности граждан за свое здоровье нужна информационная кампания на государственном уровне, а также более глубокая подготовка гигиенистов.

Как подчеркнул специалист, в настоящий момент во многих медицинских учреждениях работа врачей-гигиенистов или гигиенистов-пародонтологов выполняется силами терапевтов и ограничена в основном снятием зубного камня. Луганский заявил, что нужен комплексный подход с учетом хронических заболеваний у пациента, ограничений по питанию, образом жизни, индивидуальных требований по гигиене зубов.

По мнению Луганского, уровень информированности правильной гигиене полости рта среди населения довольно низкий. Как правило, люди обращаются к врачу уже с зубной болью. Даже те, кто осознанно подходят к своему здоровью и нацелены на профилактику, зачастую допускают значительные пропуски в посещении стоматолога. Недостаточное внимание к профилактике приводит к тому, что кариесом страдают даже дети, указал эксперт.

Отношение к профилактике определяет разницу в причинах обращения пациентов к стоматологу. За рубежом на лечение каналов или удаление зубов приходится самый низкий процент обращений, в основном лечение заключается в корректировке методов профилактики на протяжении жизни пациента, рассказал Луганский.

Ранее, 10 мая, стоматолог и главврач клиники Smilestudio Луиза Автандилян назвала курение самой разрушающей зубы вредной привычкой. Она отметила, что эта пагубная привычка может привести ко множеству проблем, начиная от появления неприятного запаха изо рта, изменения цвета и ослабления зубной эмали и заканчивая онкологией.