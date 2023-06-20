Эксперты оценили потребность россиян в гаджетах для инвалидов

Современные технологии для поддержания качества жизни могут быть необходимы 49,3 млн россиянин. Такую оценку привели эксперты Агентства инноваций Москвы, говорится в исследовании, с которым ознакомились «Известия».

Из них 34 % приходится на людей с нарушениями зрения, 26% — с потерей мобильности, 22% — с расстройством слуха и 17% — с когнитивными нарушения, возрастными изменениями и нарушениями речи.

Речь идет о программах или устройствах, которые применяются, чтобы поддерживать на прежнем уровне или повышать функциональных возможности организма человека. К ним относится большой спектр продукции — от ортопедических стелек и слуховых аппаратов до бионических протезов на основе искусственного интеллекта. К 2030 году потенциальная аудитория таких технологий вырастет на 5–7% и составит 52,8 млн человек, прогнозируют эксперты. Количество тех, кто нуждается в протезировании и реабилитации, в ближайшее время будет только расти, прокомментировал оценки сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

«Если раньше порядка 150 тыс. человек в год нуждались в протезировании, то сейчас в условиях СВО это количество наверняка увеличится», — полагает он.

В Минтруде численность граждан с инвалидностью оценили в 11 млн человек. Из них порядка 37% имеет показания к использованию различных видов технических средства реабилитации (протезы, коляски, слуховые аппараты и т.д.). Ежегодно благодаря государственной помощи, такие средства получает более 1 млн граждан, отметили в ведомстве.



Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Подвинутые технологии: что тормозит развитие гаджетов для инвалидов