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Продюсер Клюкин дал прогноз на развитие музыкальной сферы в РФ

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Продюсер и основатель компании-производителя фестивалей J Group Андрей Клюкин рассказал «Известиям», какую музыку будут слушать российские меломаны в обозримом будущем.

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«Музыкальная индустрия и в России, и не в России реагирует на острые ситуации. Чем натянутее нерв, тем звонче талантливая душа откликается. Шоу-бизнес как развлечение, скорее всего, будет уходить. На данный момент чистое, неприкрытое, фантастическое и беззаботное счастье, радость в гипертрофированной поп-музыке просто не соответствует настроениям и времени. Оно не может биться с тем, что сейчас чувствуют люди», — сказал Клюкин.

По его мнению, вызовы в музыкальной индустрии всегда стояли и будут стоять перед артистами: «Нет времени, в котором ты спокоен». При этом, отмечает Клюкин, социальные лифты в музыке тоже никуда не исчезают.

«Это другой путь, но он тоже всегда был. И это направление музыки тоже нужное и важное как элемент индустрии», — отметил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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