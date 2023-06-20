Юрист напомнила о бесплатной парковке для многодетных семей

Многодетные семьи и жители близлежащих домов имеют право не платить за платную парковку по региональным льготам. Об этом во вторник, 20 июня, заявила агентству «Прайм» старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.

По ее словам, такие льготы различаются в зависимости от региона. В Москве за парковку могут не платить автомобили экстренных служб, ФСО, ФСИН, ФССП, СК и военной полиции.

Эксперт сообщила, что бесплатную парковку могут оформить многодетные семьи. Для этого нужно оформить специальное разрешение в МФЦ, которое выдается на три году.



Гусятникова отметила, что за парковку могут не платить жители близлежащих домов. Они могут получить резидентное разрешение, по которому транспортное средство можно оставлять бесплатно с 20:00 до 8:00. Для оформления круглосуточной парковки нужно заплатить 3000 рублей в год, однако для ряда льготников это будет бесплатно.

Специалист рассказала, что для получения разрешения понадобится паспорт и подтверждение того, что человек является собственником или нанимателем жилья.

По словам юриста, московские власти стимулируют горожан пересаживаться на электромобили. Для их владельцев предусмотрена бесплатная парковка. В столице появляются парковочные места для электромобилей, которые оборудованы зарядными устройствами.



Гусятникова заявила, что парковаться бесплатно можно и на каршеринге, поскольку такие автомобили считаются частью городской транспортной инфраструктуры. Стоимость платной парковки уже включена в их тариф.

Эксперт напомнила, что для мотоциклов городские парковки по-прежнему остаются бесплатными. При этом стоит не забывать соблюдать правила парковки.

Кроме того, в Москве за парковку не нужно платить в дни общегосударственных праздников.



Юрист добавила, что обжаловать штраф за неоплаченную парковку можно в течение десяти дней через Госуслуги или лично.

«К жалобе нужно приложить доказательства того, что нарушений с вашей стороны не было. Например, иногда оплата проходит не сразу, а через пять-двадцать минут. В это время вас могли зафиксировать контролирующие органы и выписать штраф. Тогда к жалобе нужно приложить чек, который будет свидетельствовать о том, что с такого-то по такое-то время парковка была оплачена», — заключила Гусятникова.

В апреле юрист Елена Кудерко напомнила о правилах парковки во дворах. По ее словам, при отсутствии парковки допускается разместить авто на тротуаре, оставляя минимум 2 м свободного пространства для пешеходов.

Кудерко подчеркнула, что это очень жесткое требование, отклонение от которого влечет за собой штраф в размере 5 тыс. рублей частному лицу и до 300 тыс. рублей, если транспортное средство принадлежит компании.