Девелоперская группа «Самолет» приобретет 100% ГК МИЦ

Группа «Самолет», один из лидеров на рынке и девелопмента, подписала соглашение о приобретении 100% ГК МИЦ, одной из крупнейших девелоперских компаний Московского региона, сообщили «Известиям» в пресс-службе «Самолета».

«В периметр сделки войдет весь существующий бизнес ГК МИЦ: строящиеся и перспективные проекты, включая земельные участки в московском регионе, все материальные и нематериальные активы, включая все управляющие компании, сети и головные сооружения для строительства и эксплуатации ЖК, права интеллектуальной собственности», — сообщили в компании.

Оплата сделки будет осуществляться Группой «Самолет» денежными средствами в несколько траншей с привлечением банковского финансирования. Закрытие сделки требует получения разрешения со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

По условиям соглашения, Группа «Самолет» приобретает более 50 компаний, входящих в ГК МИЦ, а также земельный банк в Москве, Новой Москве и Московской области, включающий 11 проектов в стадии строительства и проектирования. При этом Группа «Самолет» возьмет на себя в полном объеме все обязательства перед клиентами ГК МИЦ по клиентской поддержке, завершению строительства и эксплуатации жилых комплексов. Группа «Самолет» намерена самостоятельно реализовать все проекты в земельном банке, приобретаемом у МИЦ.

«Мы приобретаем очень качественный актив — один из лучших портфелей на московском рынке по качеству, масштабу и расположению проектов, во многом дополняющий наш текущий портфель. Приобретение ГК МИЦ позволит нам существенно расширить земельный банк, усилить позиции на рынке Московского региона и выйти на объем текущего строительства в 4,2 млн кв. м. по всей России», — сказал генеральный директор и член совета директоров группы «Самолет» Антон Елистратов.

По оценке руководителя компании Itleaders Егора Клопенко, сумма сделки может составить около 50 млрд рублей. Для сравнения, Sminex приобрела девелопера «Интеко» за 38 млрд.

«Такие сделки не происходят просто так, как правило нужно оценивать не столько ту сумму, которую получат бывшие владельцы, сколько те обязательства по долгам, которые получат новые. На самом деле МИЦ очень большая и заметная компания на рынке, но в последние годы у нее было очень много проблем. С учетом ухудшающейся ситуации на строительном рынке, цена сделки составит около 50 млрд рублей. Если бы сделка проходила два-три года назад, то компания стоила бы дороже», — сказал он.

Ближайшие 1–2 года могут состоять ещё подобные сделки, полагает Клопенко.

«Самолет» — второй девелопер по объему строительства в РФ после ПИК.

В 2021 году сообщалось, что девелоперская группа компаний «Самолет» планирует приобрести группу «Интеко». Сумма сделки могла составить 32 млрд рублей.

Аукцион по продаже «Интеко» должен был состояться 16 ноября 2021 года, однако за день до назначенной даты было объявлено об их отмене «для защиты интересов потенциального покупателя» из-за действий компания Morden Finance, обратившейся в Арбитражный суд Москвы.

Тогда организация попросила наложить запрет на проведение аукциона до разрешения судебных разбирательств в окружном суде Никосии (Кипр). В мае 2022 года кипрский суд отменил обеспечительные меры в отношении акций девелоперской компании «Интеко».