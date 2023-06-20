Байден сообщил о прогрессе в отношениях США и КНР

Президент США Джо Байден заявил, что в ходе встречи председателя КНР Си Цзиньпиня с американским госсекретарем Энтони Блинкеном был достигнут прогресс в отношениях между странами. Об этом 19 июня сообщило агентство Reuters.

Кроме того, Байден похвалил Блинкена и сказал, что «он проделал адскую работу».

На вопрос об отношениях между США и Китаем американский лидер отметил, что стороны находятся на «правильном пути».

Ранее в этот день Си Цзиньпинь на встрече с Блинкеном в Китае заявил, что взаимодействие двух стран должно основываться на «взаимном уважении и искренности». Председатель КНР также выразил надежду, что визит американского госсекретаря внесет позитивный вклад в стабилизацию отношений между двумя странами.

В свою очередь, Блинкен заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня и не собираются вступать в конфликт с Китаем.

14 июня глава МИД Китая Цинь Ган в ходе телефонного разговора с Блинкеном потребовал от США прекратить вмешательство во внутренние дела КНР. Блинкен же дал понять, что Вашингтон продолжит использовать дипломатические усилия, чтобы поднимать вызывающие беспокойство вопросы и обсуждать сферы потенциального сотрудничества.

18 июня Блинкен прибыл с визитом в Пекин. Он стал первым за пять лет высокопоставленным американским дипломатом, посетившим Китай на фоне «холодных двусторонних связей».

До этого, 21 мая, Байден выразил надежду на скорое потепление в отношениях США и КНР. По его мнению, у стран должна появиться открытая горячая линия связи.

Между тем политический аналитик Александр Асафов выразил мнение, что шансы на потепление в отношениях Китая и США минимальны. Именно геополитическое и геоэкономическое противостояние с КНР станет одной из основных тем предвыборной кампании Байдена, и визиты в Китай высокопоставленных американских чиновников этого не изменят.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.