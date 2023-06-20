На заседании ЕАЭС могут принять решение о введении маркировки ноутбуков

Решение о введении маркировки ноутбуков и сотовых телефонов в странах Евразийского экономического союза (ЕЭАС) может быть принято 23 июня. Как выяснили «Известия», вопрос стоит в повестке заседания Евразийской экономической комиссии, которое пройдет на этой неделе.

С инициативой ввести такую маркировку в конце прошлого года выступила Армения.

«В соответствии с положениями соглашения «О маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе» комитет государственных доходов Республики Армения направляет уведомление о намерении ввести ввести на своей территории маркировку телефонных аппаратов для сотовых сетей связи и ноутбуков, не подлежащих маркировке средствами идентификации в рамках ЕАЭС», — говорилось в документе, который был направлен армянской стороной.

Еще декабре прошлого года проект решения о введении такой маркировки был направлен в Минпромторг с предложением высказать свои замечания по этому предложению.

Согласно законодательству ЕАЭС, если оно будет принято, то любая из стран участниц союза сможет ввести у себя такую маркировку.

В июле 2021 года «Известия» выяснили, что Минэкономразвития предлагает распространить практику обязательной маркировки питьевой воды на все страны ЕАЭС.

В 2020 году премьер-министр России Михаил Мишустин предложил активизировать совместную работу по маркировке товаров в рамках ЕАЭС с дальнейшим расширением их перечня. Глава российского кабмина подчеркнул, что это позволит снизить объемы нелегального товарооборота, особенно в потребительском секторе, а также поспособствует созданию конкурентной бизнес-среды.