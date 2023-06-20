СК Армении объявил в розыск убившего россиянку гражданина США

Следственный комитет Республики Армения объявил в розыск гражданина США, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по факту убийства 23-летней россиянки в Ереване. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщила пресс-служба СК Армении.

По данным ведомства, о пропаже девушки 6 июня сообщила ее мать, заявив, что за два дня до этого, 4 июня, ее дочь вылетела в Ереван из Москвы для встречи со знакомым мужчиной и перестала выходить на связь.

15 июня правоохранители обнаружили обнаженное и изуродованное тело девушки с гематомами в лесу у трассы Дилижан-Ереван. По предварительным данным, смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы.

Назначена судебно-медицинская экспертиза тела.

Как сообщили в пресс-службе СК, девушка прилетела в Ереван выехала из аэропорта на автомобиле с грузинскими номерами, за рулем которого находился 33-летний гражданин США. Они поехали в ресторан, а затем — в арендованный мужчиной гостевой дом. После чего связь с россиянкой пропала.

«Установлено, что убийство <…>, по всей видимости, совершено данным лицом, являющимся гражданином США, а причиной послужили ревность и натянутые личные отношения», — указали в СК.

После совершения убийства подозреваемый уехал в Грузию на арендованном автомобиле, после чего отправился в Турцию на самолете.

Россиянку и американца в прошлом связывали романтические отношения, отметило следствие, однако в 2020 году пара рассталась из-за ревности и постоянного контроля со стороны мужчины. С того времени американец в попытках вернуть отношения постоянно угрожал девушке и ее новому партнеру. Для окончательного выяснения отношений он пригласил девушку в Ереван, оплатив ей билет туда и обратно в Москву.

Накануне сообщалось, что тела четырех граждан Туркменистана в расчлененном виде были обнаружены в морозильной камере в турецком городе Измир. Полиция принимает меры по задержанию туркменского гражданина. Расследование продолжается.

12 июня стало известно о смерти россиянина в Турции. Мужчина вступил в драку со злоумышленниками, которые пытались отобрать у него телефон в центре Стамбула. Удары ножом он получил в область сердца. Свидетелями убийства стали десятки местных жителей.