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Подводная лодка с туристами пропала в месте крушения «Титаника» в Атлантическом океане

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Туристический батискаф, направлявшийся к месту крушения «Титаника» в Атлантическом океане, перестал выходить на связь. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщило издание Daily Mail.

По данным береговой охраны Бостона (США), в подводном аппарате может находиться до пяти человек, в их числе — британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг. На данный момент организованы поисково-спасательные работы.

Между тем создатель глубоководных аппаратов «Мир-1» и «Мир-2» Анатолий Сагалевич рассказал «Известиям», что в случае нештатной ситуации командир батискафа должен подать знак одним из предусмотренных инструкцией способов. Эксперт также добавил, что единственный способ обнаружить исчезнувший аппарат — начать поиски в этом районе как можно скорее.

Доставкой туристов к обломкам «Титаника» на глубине 3,8 тыс. м занимается компания OceanGate Expedition. Семидневное путешествие стоит $250 тыс. Последний раз компания писала в своем аккаунте в Twitter о продолжающейся экспедиции 16 июня.

Истории людей, плывших на «Титанике»
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Лайнер «Титаник» столкнулся с айсбергом в апреле 1912 года и затонул на глубине 3750 м в северной части Атлантического океана. Место крушения находится приблизительно в 600 км от острова Ньюфаундленд (Канада).

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