Спасатели ликвидировали пожар в центре Москвы

Спасатели ликвидировали возгорание недалеко от станции метро «Новослободская». Об этом 19 июня сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

«Принятыми мерами в 22:33 пожар локализован на площади 50 кв. м. В 22:34 пожар полностью ликвидирован», — приводит заявление ведомства ТАСС.

Пожар на стройплощадке около станции метро «Новослободская» произошел ранее в этот день. «Известия» выяснили, что огонь вспыхнул на цоколе строящегося здания, загорелись строительные материалы. Предварительно, при помощи пожарной автолестницы из помещения было эвакуировано шесть человек.

Как сообщили «Известиям» рабочие, возможной причиной пожара могла стать неисправность электропроводки.