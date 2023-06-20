Пропавшего в Сочи туриста из Марий Эл ищут второй день

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Танкисты ВС РФ преодолели минное поле и уничтожили опорный пункт ВСУ
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Глава МИД Украины Кулеба заявил о перманентной нехватке оружия для ВСУ
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Экономика
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СК Армении объявил в розыск убившего россиянку гражданина США

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