Танкисты ВС РФ преодолели минное поле и уничтожили опорный пункт ВСУ

Танкисты ВС РФ Южного военного округа (ЮВО) были награждены орденами Мужества и памятными подарками за проявленный героизм в ходе выполнения задач в зоне специальной военной операции. Об этом стало известно в понедельник, 19 июня.

Военнослужащие преодолели минное поле и уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Противник смог попасть по российской технике из РПГ. Несмотря на это экипаж продолжил штурм опорного пункта до полного уничтожения.

«На подъезде мне дали указание открыть огонь. Я уже видел противника. Перед тем, как ехать, мы уже затралили три мины — двигались по минному полю. Когда увидели противника, мне дали команду «огонь». <...> Потом мы развернулись, и я продолжал вести бой, когда мы ехали в обратную сторону», — рассказал наводчик-оператор танка Т-90 с позывным Собачник.

Мехвод танка с позывным Халк сообщил, что задача оказалась непростой. Из-за плохой видимости в передвижении танка помогали наблюдение с БПЛА и подсказки командира.

«Выехали на рассвете. Четко приехали по назначенному маршруту к цели. И в упор расстреляли опорные пункты и местонахождения противника. Основная задача моя — наблюдать, корректировать и вести огонь с крупнокалиберного пулемета», — заявил командир танка Т-90 с позывным Седой.

Военнослужащий отметил, что успех зависит от слаженной работы экипажа. Он сообщил, что служит вместе со своими подчиненными долгое время и работает в команде, как единое целое.



Седой добавил, что остался доволен работой экипажа танка, и выразил надежду, что будет «и дальше с ними шагать по жизни».

Ранее, 18 июня, министр обороны России Сергей Шойгу вручил ордена Мужества, а также медали «За отвагу» и Суворова военным, которые находятся на лечении в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий — Центральном военно-клиническом госпитале им. А.А. Вишневского.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».