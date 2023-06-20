Внедорожник влетел в трактор на северо-западе Москвы

Белый внедорожник протаранил трактор на перекрестке улиц Академика Бочвара и Маршала Новикова на северо-западе Москвы. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщил источник «Известий».

По словам водителя внедорожника, изначально трактор стоял на месте с включенными аварийными сигналами, а потом резко решил повернуть.

«Ехали спокойно, не больше 60 км/ч. Трактор был на аварийке и решил повернуть внезапно», — рассказала она.

По словам водителя, трактор пытался уйти от столкновения и въехал в светофорный столб.

В результате ДТП немного пострадала только девушка, она описала свое состояние как удовлетворительное.

Ранее в этот же день в Тольятти ученица автошколы погибла в ДТП во время урока по вождению. Отмечается, что, по предварительным данным, на Воскресенской улице водитель Lada Vesta подрезал учебную Lada Granta. Обе машины влетели в столб.