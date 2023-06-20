Более 60 квартир и 18 домов в Валуйках повреждены из-за обстрелов ВСУ

В городе Валуйки Белгородской области 61 квартира и 18 частных домов получили повреждения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 19 июня, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«По предварительным оценкам, повреждения выявлены в семи многоквартирных домах — 61 квартире, 18 домах частного сектора и 33 автомобилях. Комиссии продолжат завтра с утра подомовой обход и фиксацию повреждений», — рассказал он.

Губернатор заявил, что он встретился с местными жителями. По его словам, у них есть замечания по вопросам оповещения, содержанию подвалов и укрытий.



Гладков добавил, что достигнута договоренность с МЧС по другому порядку оповещения жителей.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Алексей Полторанин показал последствия обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Валуйки Белгородской области.

Утром в понедельник стало известно, что при обстреле Валуйского городского округа Белгородской области пострадали семь человек, в том числе ребенок. Пострадавших доставили в Центральную районную больницу.



Накануне ВСУ сбросили с беспилотника три взрывных устройства в селе Новопетровка Валуйского городского округа. Повреждения получили один легкий автомобиль с прицепом и трактор.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.