Ученица автошколы погибла в ДТП во время урока по вождению в Тольятти

В Тольятти ученица автошколы погибла в ДТП во время урока по вождению. Как сообщил источник «Известий» 19 июня, в аварии участвовало два легковых автомобиля.

Отмечается, что, по предварительным данным, на Воскресенской улице водитель Lada Vesta подрезал учебную Lada Granta. Обе машины влетели в столб. На место прибыли экстренные службы. Врачам скорой помощи не удалось спасти девушку, состояние здоровья остальных участников аварии выясняется.

Ранее в этот день сообщалось, что в Свердловской области в результате столкновения с легковым автомобилем погиб мотоциклист. 32-летний водитель мотоцикла Kawasaki не справился с управлением на крутом повороте и выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем.