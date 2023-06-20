Минобороны сообщило о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО

Минобороны РФ 20 июня рассказало о новых героических поступках и подвигах российских военных, рискующих жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации.

Как отметили в военном ведомстве, рядовой Михаил Венцкус, действуя в составе минометного расчета, выполнял боевую задачу по прикрытию участка границы РФ от возможного нападения диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он неоднократно с риском для жизни атаковал бронетехнику выдвигающегося в направлении госграницы противника, а также позиции его минометных и пулеметных расчетов.

За время участия в боевых действиях расчет, благодаря профессионализму рядового Венцкуса, подавил более 20 огневых позиций ВСУ и не допустил прорыва государственной границы в зоне ответственности.

Также Миноборны выделило заслуги старшего лейтенанта Эрнеста Григоряна, который выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах батальонной тактической группы ВС РФ, обороняющей один из населенных пунктов. Позиции группы подверглись массированному минометному обстрелу со стороны украинских боевиков, стремящихся восстановить контроль над поселком. Командно-штабная машина, обеспечивающая связь российских военнослужащих и с вышестоящим штабом, получила повреждения от разорвавшегося рядом снаряда, в результате чего подразделение полностью лишилось связи.

Григорян под непрекращающимся огнем со стороны противника принял решение развернуть станцию спутниковой связи для восстановления возможности оперативно координировать действия сил в бою. В условиях, сопряженных с риском для жизни, передвигаясь по открытой местности, Григорян оперативно развернул и настроил станцию. Действия лейтенанта позволили восстановить управление батальонной тактической группой и обеспечить устойчивую связь с командованием группировки.

Кроме того, как сообщили в Минобороны, расчет боевой машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) реактивной артиллерийской батареи, в составе которого действовал механик-водитель гвардии рядовой Артем Черкасов, выполнял боевую задачу по огневой поддержке российских войск, обороняющих один из освобожденных населенных пунктов. Противник неоднократно предпринимал попытки прорвать линию обороны ВС РФ.

ВСУ открыли артиллерийский огонь по району, где находился расчет Черкасова. Гвардии рядовой, используя условия местности, оперативно совершил смену позиции, чем спас экипаж и боевую машину от уничтожения. Выведя РСЗО, Черкасов вновь занял выгодную огневую позицию и обеспечил поражение сил противника, выдвинувшегося во фланг наших основных сил.

Благодаря решительным действиям Черкасова и умелому управлению боевой машиной при выполнении противоогневых маневров, удалось сохранить личный состав расчета, целостность техники, а также обеспечить своевременное открытие огня по украинских боевикам.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военнослужащие нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения вооружения иностранного производства, которое использует Украина. Все объекты были поражены.

Также Минобороны сообщило, что российские войска на запорожском направлении уничтожили танк ВСУ западного образца, применив для этого дрон-камикадзе.

В этот же день Минобороны показало, как вертолет Ка-52 уничтожает бронетехнику ВСУ на южнодонецком направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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