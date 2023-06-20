В Германии эвакуировали 25 тыс. посетителей парка развлечений из-за пожара

25 тыс. посетителей парка развлечений Europa-Park в Германии были эвакуированы из-за крупного пожара, который произошел в понедельник, 19 июня.



В полиции земли Баден-Вюртемберг заявили, что в ликвидации пожара участвуют 450 пожарных и спасателей.

«К 18:50 (19:50 мск. — Ред.) все 25 тыс. посетителей покинули парк. Никакой информации о степени ущерба пока нет. <…> Расследование причин пожара продолжается», — указано в заявлении полиции соседнего Оффенбурга.

В правоохранительных органах отметили, что ситуациях находится под контролем. По их данным, в результате ликвидации возгорания пострадали двое пожарных.

Немецкие СМИ сообщили, что парк откроется во вторник утром.

Ранее в этот день стало известно, что в парке развлечений Europa-Park во время пожара посетители оказались заблокированы на американских горках.