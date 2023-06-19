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В германской федеральной земле Баден-Вюртемберг начался пожар в крупном парке развлечений

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На территории федеральной земли Баден-Вюртемберг в Германии начался пожар в крупном парке развлечений и отдыха Europa-Park. Об этом стало известно 19 июня из сообщения местной полиции.

На видеозаписи с места происшествия видно, что с территории парка поднимается огромный столб черного дыма.

Правоохранители проинформировали о локальном возгорании, которое началось около 16:40 (17:40 мск).

«С огнем борется большой контингент пожарных, он находится под контролем», — указано в официальном Twitter полиции.

Также добавлялось, что все посетители организованно покидают парк. Информации о пострадавших пока нет.

Как добавляет портал 20Minuten, из-за ЧП посетители оказались заблокированы на американских горках. При этом перед началом возгорания люди слышали взрыв.

Europa-Park — крупнейший парк развлечений в ФРГ и второй по посещаемости парк развлечений в Европе после парижского Диснейленда.

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Ранее, 2 июня 2021 года, пожар произошел в американском тематическом парке Universal Studios, расположенном в Лос-Анджелесе. Пламя охватило гигантского миньона, установленного на автостоянке возле парка. Вскоре возгорание удалось ликвидировать. В результате происшествия никто не пострадал, аттракционы парка также повреждены не были.

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