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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Mykola Miakshykov
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Серия взрывов прозвучала в Харьковской области Украины. Об этом 19 июня сообщило украинское издание «Klymenko Time».

«Сообщают о взрывах в Харьковской области», — говорится в Telegram-канале издания.

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Ранее в этот день стало известно о взрывах в Сумской области, а также о взрывах в подконтрольной Киеву части Херсона.

Кроме того, сообщалось о мощном взрыве в Одессе. В Одесской, Сумской, Днепропетровской и Николаевской областях была объявлена воздушная тревога.

В Минобороны РФ информацию о взрывах не комментировали.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как отметил тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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