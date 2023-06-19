ЦБ России предложил резко повысить тарифы по ОСАГО для грузовиков из недружественных стран

Центральный банк (ЦБ) России сделал предложение о повышении тарифов по ОСАГО для транспортных средств из недружественных стран, за исключением легковых автомобилей физических лиц. Информация об этом появилась в понедельник, 19 июня, на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

В документе указано, что для транспортных средств, зарегистрированных в недружественных для РФ государствах, будет действовать территориальный коэффициент (величина, зависящая от конкретного региона и напрямую влияющая на конечную стоимость полиса ОСАГО), который повысится более чем в семь раз — до 12,5.

Коэффициент для физических лиц, владельцев легковых авто, останется 1,7.

Такое указание вступит в силу через 10 дней с момента опубликования.

В пресс-службе Центробанка заявили, что решение стало ответом на отказ зарубежных стран принимать с 1 июня 2023 года российские сертификаты «Зеленой карты», которые используются в виде международного аналога ОСАГО.

Как сообщали «Известия», российские «Зеленые карты» могут полностью прекратить действовать за границей уже в конце этого месяца. Система работает с 1951 года, в нее входит 48 государств.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) обосновали такой шаг политическими и санкционными мотивами.