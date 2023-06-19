Украинские СМИ заподозрили минобороны Украины в закупке шлемов по завышенным ценам

Министерство обороны Украины закупало кевларовые шлемы по завышенным ценам. Об этом говорится в опубликованном в понедельник, 19 июня, расследовании украинского издания «Наші Гроші».

Авторы расследования обратили внимание на то, что в опубликованном оборонном ведомством отчете о закупке в мае 2022 года кевларовых шлемов PASGT фигурирует цена $468 за единицу. Однако, в другом майском контракте 2022 года украинского минобороны эти же шлемы стоили $132, отметили авторы материала.

Они также сообщили, что за закупки шлемов отвечали уже уволенные чиновники, находящиеся в данный момент в СИЗО и имеющие подозрения от Службы безопасности Украины (СБУ) за закупки бронежилетов. В частности указывается, что за речь идет о бывшем заместителе министра обороны Вячеславе Шаповалове и экс-руководителе департамента закупок минобороны Богдане Хмельницком.

16 июня в СБУ сообщили, что двум высокопоставленным чиновникам минобороны Украины предъявлено подозрение в хищении 1 млрд гривен ($27 млн). Было установлено, что чиновники организовали сделку по закупке бронежилетов по завышенной стоимости. При этом амуниция не соответствовала заявленному классу защиты. Также некачественной оказалась партия зимних курток и штанов.

В январе и начале февраля Украину сотрясла череда коррупционных скандалов. Так, национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) тогда сообщало о получении взятки в размере $400 тыс. и.о. главы министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василием Лозинским.

Также сообщалось, что СБУ выявила схему хищения средств на $3,2 млн, выделенных на питание украинских военнослужащих. В рамках этой схемы вместо поставок в Вооруженные силы Украины (ВСУ) ее участники выводили средства в тень через ряд аффилированных фирм.

Тогда же стало известно о закупках минобороны Украины продовольствия для украинской армии по завышенным ценам.