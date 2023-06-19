Рада зарегистрировала постановление о признании Белоруссии страной-агрессором

Депутаты Верховной рады Украины 16 июня зарегистрировали проект постановления о признании Белоруссии страной-агрессором, заявил 19 июня украинский парламентарий Ярослав Юрчишин.

«Этот шаг необходим для привлечения белорусского режима к ответственности», — написал он в своем Telegram-канале.

В пояснительной записке к документу на сайте рады указано, что парламентарии собираются обратиться к разным международным организациям, в том числе ООН, Парламентской ассамблее Совета Европы, НАТО, ОБСЕ. Помимо этого, депутаты намерены призвать правительство Украины проработать вопрос о расторжении дипломатических отношений украинской стороны с Белоруссией, а международных партнеров Киева — усилить давление на Минск, в том числе путем введения санкций.

24 апреля политолог Кирилл Аверьянов сообщил «Известиям», что Украина рассматривает Белоруссию как враждебное государство, но нападение на республику маловероятно, поскольку Киев опасается ответных действий со стороны Союзного государства. Так он прокомментировал информацию, размещенную во французской газете Le Monde, о том, что Франция отказалась предоставить Украине данные для полетов над Белоруссией.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 17 февраля о том, что участие белорусских войск в российской специальной военной операции маловероятно. По его мнению, белорусские солдаты «не хотят воевать против Украины».

30 августа прошлого года Верховная рада выступила с инициативой признать Белоруссию страной — спонсором терроризма. Проект постановления об обращении по этому вопросу к ООН, Европарламенту, ПАСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, ОБСЕ и парламентам, правительствам стран зарегистрирован в раде.