Reuters узнало о намерениях пяти стран Европы закупить системы ПВО Mistral

Пять европейских стран, а именно Франция, Бельгия, Кипр, Эстония и Венгрия, подписали письмо о намерениях по совместной закупке систем противовоздушной обороны (ПВО) Mistral. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщило Reuters со ссылкой на источник.

По данным собеседника агентства, указанное письмо было подписано в начале встречи министров обороны в Париже, направленной на координацию европейских усилий по наращиванию возможностей противовоздушной обороны на всем континенте.

Ранее в этот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что арсеналы Североатлантического альянса опустошены и должны быть восстановлены в самые сжатые сроки. Он также указал на то, что в настоящее время блоку нужна «более мощная военная промышленность».

Месяцем ранее Еврокомиссия представила план по наращиванию производства боеприпасов. Отмечалось, что доступность боеприпасов в достаточном количестве имеет решающее значение для безопасности ЕС и его усилий по поддержке Украины. Тогда же послы ЕС одобрили выделение средств из Европейского фонда мира на совместные закупки боеприпасов.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о начале проведения которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.