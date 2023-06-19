Мотоциклист погиб при столкновении с легковушкой на свердловской трассе
В Свердловской области в результате столкновения с легковым автомобилем погиб мотоциклист. Об этом ИА «Ура.ру» сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по региону.
Авария произошла 19 июня примерно в 6:50 утра на автодороге Невьянск – Килачевское. 32-летний водитель мотоцикла Kawasaki не справился с управлением на крутом повороте и выехал на встречку, где столкнулся с «Ладой Гранта».
В результате ДТП мотоциклист получил различные травмы, от которых погиб на месте до прибытия скорой помощи. Водитель легковушки и его пассажир не пострадали.
Отмечается, что в момент столкновения мотоциклист был в специальном мотошлеме. Обстоятельства устанавливаются.
13 июня в Обнинске Калужской области мотоцикл на большой скорости проехал на красный свет и сбил на переходе человека. Как рассказали очевидцы «Известиям», водитель транспортного средства скрылся с места ДТП.