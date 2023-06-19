СБ ООН 23 июня проведет заседание по Украине

Совет безопасности (СБ) ООН проведет заседание по теме Украины, оно назначено на 23 июня. Как отмечено 19 июня в расписании на текущую неделю, встреча начнется в 10:00 (17:00 мск).

Ожидается, что с докладом Совбезу выступит заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло, сообщил источник в организации «РИА Новости».

На прошлой неделе она уже посещала Москву и проводила встречи с заместителями главы МИД РФ Сергеем Рябковым и Сергеем Вершининым. Также у нее прошли переговоры со спецпредставителем президента РФ по Афганистану, директором второго департамента Азии МИД Замиром Кабуловым и спецпредставителем МИД РФ по ближневосточному урегулированию Владимиром Сафронковым.

Ранее 19 июня сообщалось, что российская сторона запросила заседание СБ ООН по поставкам западного оружия Украине. Как сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский, оно запланировано на 29 июня.

До этого, 12 июня, глава внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель отметил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине вряд ли начнутся до президентских выборов в США, назначенных на 2024 год.

Боррель также указал на то, что конфликт развивался бы совсем по-другому, если бы у власти в Белом доме находился Дональд Трамп, а не Джо Байден.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О начале ее проведения президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.