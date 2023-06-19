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Памятный знак «Европа – Азия» отремонтируют под Нижним Тагилом

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Под Нижним Тагилом отремонтируют памятный знак «Европа – Азия», а также благоустроят прилегающую к нему территорию. Соответствующие электронные аукционы по поиску подрядчиков размещены на портале госзакупок.

Как сообщает ТагилСити.ру, памятный знак расположен перед въездом в поселок Уралец у поворота на горнолыжный комплекс «Гора Белая». Подрядчик должен восстановить все исторические детали и элементы, используя при этом современные технологические решения и новейшие строительные материалы.

Помимо реконструкции обелиска предусмотрено благоустройство прилегающей к нему территории. Строители заменят на площадке асфальт, установят скамейки и урны, восстановят газоны.

Работы поделены на три этапа. Завершить их планируется до 30 сентября 2023 года. Максимальная стоимость контракта на ремонт памятного знака составляет 5,047 млн рублей, на благоустройство — 2,1116 млн рублей.

Знак «Европа – Азия» представляет собой бетонный столб высотой 4,5 м, установленный на пьедестал. На столбе с двух сторон располагаются надписи из объемных букв «Европа» и «Азия», а на верхушке находится металлический шар диаметром 1,5 м с декоративными элементами в виде спутника и ракеты. Это место, пишет ТагилСити.ру, является географически знаковым как для туристов, так и для местных жителей.

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