Украинские боевики выпустили по Озеряновке в ДНР 10 снарядов из РСЗО
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Озеряновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) в понедельник, 19 июня.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: н.п. Нелеповка – н.п. Озеряновка», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Всего по населенному пункту было выпущено 10 снарядов.
В этот же день экстренные службы ДНР сообщили о 20 пострадавших в результате обстрела ВСУ по Волновахе. Также сообщалось, что в селе Новопетриковка Великоновоселковского района под Волновахой погибла шестилетняя девочка в результате взрыва мины ВСУ.
Накануне ВСУ также обстреливали Озеряновку и Михайловку, выпустив по ним 20 ракет.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.