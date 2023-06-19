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Генсек Столтенберг: запасы оружия и боеприпасов НАТО опустели и нуждаются в восполнении

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Арсеналы НАТО опустели в связи с оказываемой Украине помощью, они нуждаются в оперативном пополнении. Так в понедельник, 19 июня, высказался генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе экономической конференции «День германской промышленности» в Берлине.

«Нам нужна более мощная военная промышленность, представители которой собрались здесь сегодня. Наши запасы оружия и боеприпасов опустели и должны быть восполнены не только в Германии, но и во многих странах НАТО», — сказал генсек.

Как заявил Столтенберг, на минувшей неделе он поднимал эту тему с министрами обороны стран — участниц альянса. Он дополнил, что речь шла о наращивании производства и ликвидации трудностей. Главы военных ведомств, отметил Столтенберг, согласились с необходимостью таких мер: в частности, они поддержали «существенное увеличение целевых показателей по важнейшим боеприпасам» и усиление работы по достижению взаимозаменяемости основных видов снарядов.

Столтенберг подчеркнул также, что лидеры стран НАТО на саммите в Вильнюсе собираются договориться об увеличении инвестиций в оборону до минимального уровня в 2% ВВП.

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19 июня военный эксперт Илья Крамник заявил «Известиям», что странам НАТО будет сложно восполнить арсеналы, потому что бизнес не готов вкладываться в производство оружия. Собеседник издания отметил, что для увеличения производства военной техники необходимы значительные вложения, здесь возникают проблемы.

В середине февраля глава британского минобороны Бен Уоллес заявил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) стоит научиться экономнее использовать боеприпасы, как это делают армии стран альянса.

Днем ранее министр обороны США Ллойд Остин обратил внимание на то, что украинские военные будут вынуждены использовать в меньших количествах оружие на фронте по причине истощения арсенала на Западе.

Западные государства увеличили военную и финансовую поддержку Киева на фоне специальной военной операции России по защите Донбасса, решение о которой принято на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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