BBC: в Атлантическом океане ищут подводный аппарат, доставлявший туристов к «Титанику»

В Атлантическом океане пропала связь с подводным аппаратом для доставки туристов к затонувшему «Титанику», начались его поиски. Об этом 19 июня сообщает телерадиокомпания Би-би-си со ссылкой на береговую охрану американского Бостона.

По их данным, была начата поисково-спасательная операция. Как уточнил телеканал, в подводном аппарате находилось пять человек.

Доставкой туристов к обломкам «Титаника» на глубине 3,8 тыс. м занимается компания OceanGate Expedition. По данным их сайта, семидневное путешествия обходится стоимостью $250 тыс. Последний раз компания писала в своем аккаунте в Twitter о продолжающейся экспедиции 16 июня.

Лайнер «Титаник» столкнулся с айсбергом в апреле 1912 года и затонул на глубине 3750 м в северной части Атлантического океана. Место крушения находится в приблизительно в 600 км от острова Ньюфаундленд (Канада).

В сентябре 2022 года компания OceanGate Expeditions опубликовала видео, в котором показала фрагменты затонувшего лайнера. Кадры с разрешением 8К позволяют точно и детально разглядеть нос корабля, якорь левого борта, первый корпус, огромную якорную цепь, грузовой отсек номер один и прочные бронзовые опоры.