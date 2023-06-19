В Белом доме не назвали конкретных сроков встречи Байдена с Си Цзиньпином
Президент США Джо Байден по-прежнему рассчитывает на проведение встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, но конкретных сроков пока нет. Об этом 19 июня заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Мне пока нечего сообщить. Президент рассчитывает это предпринять. У меня нет чего-либо конкретного, сроков», — сказала она на брифинге.
О планах американского лидера провести переговоры со своим китайским коллегой пресс-пул Белого дома сообщил 17 июня. Уточнялось, что Байден намерен обсудить разногласия, которые к этому моменту есть у двух стран, и способы их уладить.
Ранее 19 июня Си Цзиньпинь на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Китае заявил, что взаимодействие двух стран должно основываться на «взаимном уважении и искренности». Председатель КНР также выразил надежду, что визит американского госсекретаря внесет позитивный вклад в стабилизацию отношений между двумя странами.
14 июня глава МИД Китая Цинь Ган в ходе телефонного разговора с Блинкеном потребовал от США прекратить вмешательство во внутренние дела КНР. Блинкен же дал понять, что Вашингтон продолжит использовать дипломатические усилия, чтобы поднимать вызывающие беспокойство вопросы и обсуждать сферы потенциального сотрудничества.
Напряженные отношения между Китаем и США возникли, в частности, из-за вопроса независимости Тайваня, разногласий в области технологий и торговли, а также сбитого над Штатами китайского аэростата.