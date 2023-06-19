Мотоциклист на большой скорости съехал в озеро в Ставропольском крае

В Новоалександровском районе Ставропольского края в результате съезда мотоцикла в озеро пострадал мужчина. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла 18 июня в станице Расшеватской. По предварительным данным, 39-летний водитель мотоцикла «Урал» с люлькой развил небезопасную скорость и не справился с управлением. Транспортное средство вылетело с дороги в кювет и опрокинулось в озеро.

В результате ДТП мотоциклист получил травму головы и ушиб грудной клетки. Его доставили в реанимационное отделение больницы, пишет NewsTracker.

Как выяснилось, прав на управление мотоциклом пострадавший не имеет, а сам «Урал» не зарегистрирован в установленном порядке. Шлем во время поездки на мужчине отсутствовал. Организована проверка, обстоятельства устанавливаются.

13 июня в Обнинске Калужской области мотоцикл на большой скорости проехал на красный свет и сбил на переходе человека. Как рассказали очевидцы «Известиям», водитель транспортного средства скрылся с места ДТП.