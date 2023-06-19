В Германии люди застряли на аттракционах во время пожара в парке развлечений

В Германии в парке развлечений Europa-Park в понедельник, 19 июня, во время пожара посетители оказались заблокированы на американских горках. Об этом сообщает портал 20Minuten.

Как можно увидеть на записи, огромный столб черного дыма поднимается с территории парка. Изначально было неясно, где началось возгорание.

Как сообщают очевидцы, перед пожаром был слышен взрыв.

На официальной странице правоохранительных органов в Twitter появилась информация, что экстренные службы были направлены к парку развлечений.

В официальном Twitter-аккаунте Europa-Park опубликовали сообщение, в котором администрация подтвердила инцидент и заявила, что тушение огня продолжается, прилегающие территории расчищены, посетителей эвакуируют.

Ранее, 26 мая 2018 года, в парке Europa-Park произошло возгорание на аттракционе «Пираты Батавии». Длина трассы составляет около 400 м. В результате пожара никто не пострадал. В местной полиции сообщили, что в момент возгорания в парке находилось порядка 25 тыс. посетителей — все они были эвакуированы.