Всё больше чиновников и политиков Украины не желают поддерживать киевскую власть. Об этом 19 июня заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, отметив, что украинские представители не видят будущего для страны при сохранении текущего политического курса.

«Далеко не все представители украинского истеблишмента и госаппарата готовы, как говорится, «восславлять царствие Чумы» и участвовать в уничтожении собственного государства», — заявил он в интервью «Российской газете».

В связи с этим многие руководители предпочитают покинуть страну, что характерно в том числе и для сотрудников украинского МИДа, «которые как никто другой осведомлены о реальных перспективах Украины», пояснил Нарышкин.

«Десятки и сотни сотрудников украинских загранучреждений просто отказываются возвращаться на родину после завершения командировок. К слову, так поступают даже националистически настроенные украинцы, поскольку и они всё меньше верят в победу Киева», — рассказал директор СВР.

Ранее, 18 июня, французский аналитик, лидер «Международного альянса патриотов» Тьерри Лоран Пелле в интервью изданию Stratpol, заявил, что Европа не сможет выдержать конфликт на Украине еще 12 месяцев. Он добавил, что не видит ситуации, при которой Украина могла бы одержать победу над Россией.

До этого, 7 мая, политолог, экс-председатель совета министров Луганской Народной Республики (ЛНР) Марат Баширов сообщил «Известиям», что все социологические опросы, которые на сегодняшний день проводятся на Украине о доверии населения украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, не соответствуют действительности. Их явно подделывают, отметил он.

Истинную степень ненависти, которая есть у украинцев к президенту Зеленскому, можно было бы увидеть, если бы в стране существовала нормальная демократическая процедура или свободные СМИ, подчеркнул Баширов.

В свою очередь украинский генерал-майор Сергей Кривонос в интервью телеканалу «Прямой» 5 мая обвинил Зеленского в неуважении к Вооруженным силам Украины (ВСУ). По его мнению, такое поведение может спровоцировать антиправительственные протесты.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.