Реклама
Прямой эфир
Мир
В Атлантике пропал доставляющий туристов к месту крушения «Титаника» батискаф
Мир
Минобороны Израиля опровергло сообщения о передаче Киеву танков «Меркава»
Мир
Тысячи сербов вышли на митинги против незаконных действий Приштины
Политика
В МИД РФ назвали русофобным призыв президента Чехии ограничить россиян
Мир
Вратарь футбольного клуба ПСЖ Серхио Рико вышел из комы
Авто
На российском рынке появились седаны Lexus ES
Наука и техника
Две сильные вспышки на Солнце произошли 19 июня
Пресс-релизы
В Москве завершился Московский онкологический форум
Мир
Власти Праги переименовали улицу советского маршала Конева
Армия
Минобороны сообщило об уничтожении западного танка ВСУ дроном-камикадзе
Мир
Лондон сохранит санкции против России до выплаты компенсации Киеву
Политика
Правительство РФ утвердило стратегию развития фармпромышленности
Экономика
Мишустин заявил о продлении мер поддержки экспорта до 2030 года
Сюжет:

Нарышкин сообщил об отказе сотен украинских дипломатов возвращаться на родину

Нарышкин: сотни дипломатов МИД Украины не доверяют властям и не хотят возвращаться домой
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Всё больше чиновников и политиков Украины не желают поддерживать киевскую власть. Об этом 19 июня заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, отметив, что украинские представители не видят будущего для страны при сохранении текущего политического курса.

«Далеко не все представители украинского истеблишмента и госаппарата готовы, как говорится, «восславлять царствие Чумы» и участвовать в уничтожении собственного государства», — заявил он в интервью «Российской газете».

В связи с этим многие руководители предпочитают покинуть страну, что характерно в том числе и для сотрудников украинского МИДа, «которые как никто другой осведомлены о реальных перспективах Украины», пояснил Нарышкин.

«Десятки и сотни сотрудников украинских загранучреждений просто отказываются возвращаться на родину после завершения командировок. К слову, так поступают даже националистически настроенные украинцы, поскольку и они всё меньше верят в победу Киева», — рассказал директор СВР.

Уже не так смешно: как меняется имидж Владимира Зеленского на Западе
Новые утечки секретных документов представляют президента Украины в ином свете

Ранее, 18 июня, французский аналитик, лидер «Международного альянса патриотов» Тьерри Лоран Пелле в интервью изданию Stratpol, заявил, что Европа не сможет выдержать конфликт на Украине еще 12 месяцев. Он добавил, что не видит ситуации, при которой Украина могла бы одержать победу над Россией.

До этого, 7 мая, политолог, экс-председатель совета министров Луганской Народной Республики (ЛНР) Марат Баширов сообщил «Известиям», что все социологические опросы, которые на сегодняшний день проводятся на Украине о доверии населения украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, не соответствуют действительности. Их явно подделывают, отметил он.

Истинную степень ненависти, которая есть у украинцев к президенту Зеленскому, можно было бы увидеть, если бы в стране существовала нормальная демократическая процедура или свободные СМИ, подчеркнул Баширов.

В свою очередь украинский генерал-майор Сергей Кривонос в интервью телеканалу «Прямой» 5 мая обвинил Зеленского в неуважении к Вооруженным силам Украины (ВСУ). По его мнению, такое поведение может спровоцировать антиправительственные протесты.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023