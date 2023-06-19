Мужчина погиб при столкновении авто с дорожным знаком в Оренбуржье

В Сорочинском городском округе Оренбургской области в результате столкновения автомобиля с дорожным знаком и последующим съездом в кювет погиб мужчина. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла поздно вечером 18 июня на 56-м км автодороги Ивановка – Сорочинск – Ташла. Предварительно установлено, что 36-летний водитель легкового Chevrolet не справился с управлением. Машина врезалась в дорожный знак, после чего съехала в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП водитель погиб на месте до прибытия скорой медицинской помощи, пишет 56orb.ru. По факту смертельной аварии организована проверка, все обстоятельства устанавливаются.

19 июня в 2 км от села Новобиккулово в Оренбуржье столкнулись Renault Duster, «Лада Приора» и грузовик Volvo. В результате погиб мужчина, еще три человека, в том числе ребенок, пострадали.