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NYT сообщила о поставках непригодного вооружения Украине за $800 млн

NYT: Запад продал Киеву непригодное оружие на сотни миллионов долларов
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Киев заплатил поставщикам оружия более $800 млн с февраля 2022 года за контракты, которые остались полностью или частично невыполненными. Об этом 19 июня пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, та часть оборудования и техники, которая доставлялась, либо подлежала капитальному ремонту, либо ее можно было «только разобрать на запчасти». Газета объяснила это тем, что в большинстве случаев оружие Украине передавали с хранения.

«У нас действительно были случаи, когда мы платили деньги и ничего не получали», — приводит издание слова украинского собеседника.

Он добавил, что в этом году Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали анализировать закупки и исключать проблемных подрядчиков. Например, у некоторых гаубиц были проблемы с качеством, но украинская сторона должна была иметь в виду, что это был «подарок», отметил источник.

Кроме того, согласно подсчетам газеты, по состоянию на прошлую неделю только США предоставили военную помощь на сумму около $40 млрд, десятками миллиардов долларов исчисляется помощь европейских стран.

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13 июня госдеп США анонсировал новый пакет военной помощи Киеву, стоимость которого составила $325 млн. В нее войдут зенитные комплексы Stinger, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, 15 боевых машин Bradley, а также противотанковые системы Javelin.

В декабре прошлого года французская газета Le Figaro уведомила о передаче Францией Украине сломанных самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar. Уточнялось, что одна пушка из 18 поставленных полностью вышла из строя, а у многих САУ пострадала «грузовая» часть и требуется замена турелей. Позднее Париж заявил о скорой поставке новых САУ Caesar.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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