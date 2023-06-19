Люди застряли на американских горках во время пожара в парке развлечений Европа-парк

Люди застряли на американских горках во время пожара в парке развлечений Европа-парк

2023-06-19 18:46:48

2023-06-19 18:46:48

2023-06-19 18:46:48

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