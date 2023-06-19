Блинкен заявил на встрече с Си Цзиньпином, что США не ищут конфликта с Китаем

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на встрече с главой КНР Си Цзиньпином, что Вашингтон не ищет конфликта с Пекином.

«США поддерживают обязательства, взятые на себя президентом [Джо] Байденом, а именно: Соединенные Штаты не стремятся к новой холодной войне, они не стремятся изменить систему Китая, их альянсы не направлены против Китая, они не поддерживают «независимость Тайваня» и он не стремится к конфликту с Китаем», — приводит слова Блинкена издание Global Times в своем аккаунте в Twitter.

Си Цзиньпин, в свою очередь, отметил, что взаимодействие двух стран должно основываться на «взаимном уважении и искренности». Лидер КНР выразил надежду, что визит госсекретаря США внесет позитивный вклад в стабилизацию отношений между двумя странами.

При этом политический аналитик Александр Асафов уверен, что шансы на потепление в отношениях Китая и США минимальны. По его мнению, именно геополитическое и геоэкономическое противостояние с КНР станет одной из основных тем предвыборной кампании Байдена, и визиты в Китай высокопоставленных американских чиновников этого не изменят,

Визит Блинкена в Пекин начался 18 июня. За последние пять лет это первый высокопоставленный американский дипломат, посетивший Китай на фоне «холодных двусторонних связей».

17 июня Белый дом сообщил, что Байден планирует встретиться с Си Цзиньпином в ближайшие месяцы. Президент США надеется, что ему удастся обсудить с председателем КНР разногласия, которые к этому моменту есть у стран.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Остров Тайвань управляется независимой администрацией с 1949 года, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы партии «Гоминьдан» во главе с генералом Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем позднее возобновились.