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Эксперт объяснил снижение цен на газ в Европе

Эксперт Свирин: до конца июня цены на газ в ЕС будут в диапазоне от $320 до $520 за 1 тыс. куб. м
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Фото: Global Look Press/dpa/Sina Schuldt
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После ажиотажного роста биржевые цены на газ в Европе вернулись к равновесному состоянию, рассказал «Известиям» 19 июня специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин. Эксперт также перечислил факторы, которые будут в будущем способствовать снижению спроса на газ.

«Буквально за три дня с 13 по 15 июня цены ближайшего фьючерса на крупнейшем газовом хабе в Европе TTF на лондонской бирже ICE резко взлетели от минимальных значений более чем на 75% и достигали $560 за 1 тыс. куб. м. Однако, в пятницу (16 июня), после ажиотажного роста, днем ранее, вызванного закрытием «шортовых» позиций, цены на газ вернулись к равновесному состоянию и на 19 июня находятся вблизи уровня $380 за 1 тыс. куб. м», — уточнил эксперт.

По его словам, дефицит предложения голубого топлива на рынке был вызван, в основном, сообщениями о закрытии крупнейшего в Европе месторождения, из-за постоянных землетрясений, находящегося в Нидерландах, а также в связи с техническими проблемами и остановкой крупного завода по производству сжиженного газа Hammerfest в Норвегии. Кроме того, повлияла на рост стоимости жаркая погода в европейских странах, которая увеличила потребность в электроэнергии для охлаждения помещений с помощью кондиционеров, что в свою очередь увеличило спрос на газ.

«К тому же такое безоткатное движение вниз должно было, в конечном итоге, спровоцировать закрытие коротких позиций трейдерами, играющими на понижение, что, собственно говоря, и произошло. Естественно, после этого, цена на газ стала корректироваться и котировки в пятницу упали на 30%», —объяснил Свирин.

При этом есть факторы, которые будут в будущем способствовать снижению спроса на газ. Так, эксперт напомнил, что в настоящее время наблюдается высокий уровень заполненности газовых хранилищ в Европе. Также он отметил, что в дальнейшем, снижение потребительского спроса, сокращение производства и надвигающаяся рецессия в Европе создадут определенный предел для роста стоимости энергоресурса.

«Скорее всего, цена на газ в начале июня сформировала дно в районе $250 за 1 тыс. куб. м, возврат к которому, конечно, возможен, но более вероятным сценарием до конца июня является консолидация цен на газ в диапазоне от $320 до $520 за 1 тыс. куб. м», — заключил Свирин.

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3 мая глава комитета по защите климата и энергетике бундестага Клаус Эрнст («Левые») в интервью «Известиям» спрогнозировал, что биржевые цены на газ в Европе могут подняться во второй половине 2023 года из-за роста экономики Китая.

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