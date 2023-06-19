У побережья города Пуэрто-Мадрин в Аргентине заметили южных китов

Южные киты замечены у побережья Пуэрто-Мадрин. Туристы и местные подплывают к млекопитающим на лодках, чтобы лучше их рассмотреть. По словам отдыхающих, морские жители дружелюбны и позволяют себя фотографировать, передает телеканал «Известия». По словам владельца лодочной компании, киты мигрируют к берегам города Пуэрто-Мадрин в период с июня по декабрь для продолжения рода.

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