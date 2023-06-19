Дело возбудили по факту гибели подростка на реке в Удмуртии

В Удмуртии возбуждено уголовное дело по факту гибели 17-летнего мальчика на реке Нылга. Об этом сообщает республиканское СУ СКР.

Тело подростка спасатели обнаружили в воскресенье, 18 июня, около 11 утра в реке Нылга у деревни Кочур Увинского района. Поисковики были вызваны после того, как местные жители в ночное время нашли на берегу вещи мальчика, пишет ИА «Сусанин».

По предварительным данным, причиной смерти стало утопление. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели, уточняет Udm-info.ru.

В Следственном комитете предупреждают родителей о необходимости более ответственного подхода к обеспечению безопасности своих детей во время их пребывания в воде.

16 июня сообщалось, что в Благовещенске (Амурская область) завершили поиски подростка, утонувшего в реке Зее 12 июня. По информации следователей, ребенок ушел на реку, не оповестив родителей. Также известно, что он не умел хорошо плавать.