Под Курганом соседи хотели поджечь пенсионерку и ребенка

В селе Колесниково Курганской области соседи облили бензином и хотели поджечь пенсионерку и ребенка. Об этом 19 июня сообщил источник «Известий».

Конфликт между 60-летней женщиной, 37-летним мужчиной и 25-летней женщиной произошел 17 июня. Причиной ссоры стала корова пенсионерки, которая повредила насаждения на дачном участке соседей.

В результате конфликта пара облила бензином и подожгла соседку, а также 9-летнюю девочку и 18-летнего молодого человека.

В результате инцидента никто не пострадал, медицинская помощь потерпевшим не понадобилась.

Возбуждено уголовное дело.

«Известия» 5 июня сообщали, что 15-летний подросток облил бензином и поджег 14-летнего товарища в Москве. Ему было обвинение в покушении на убийство, совершенное с особой жестокостью.

Пострадавшему мальчику сделали две операции: 7 июня ему удалили поврежденные участки кожи и вскрыли грудную клетку, чтобы легкие могли нормально функционировать. У него диагностировали ожог 100% поверхности тела. На следующий день ему удалили нежизнеспособные ткани на спине и плечах.