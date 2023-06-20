Дела поддержки

Всемирный день беженцев отмечается 20 июня уже более 20 лет. Человечество не раз переживало кризисы, которые заставляли огромное количество людей покидать свои дома и города. Наша страна — не исключение. Пожары и паводки практически ежегодно лишают людей крова и вынуждают их стать вынужденными переселенцами. Украинский кризис, который длится почти полтора года, также привел к тому, что миллионы людей покинули свои дома и уехали, спасая свои жизни и здоровье.

Российский Красный Крест (РКК) — старейшая гуманитарная организация нашей страны. На протяжении 156 лет он помогает мигрантам, беженцам и переселенцам вне зависимости от их гражданства, родного языка и национальности. Это действительно сложная работа. Ведь нередко люди переезжают, не имея ничего, и им нужно решить множество вопросов: где жить, что есть, во что одеваться, где лечиться, как легализовать свое пребывание в новой стране или регионе, устроить детей в школу или детский сад, найти работу. А еще поддерживать свое психологическое состояние, чтобы иметь силы решать все эти вопросы. Причем нередко прогнозировать число беженцев невозможно, что значительно усложняет работу общественных и гуманитарных организаций.

С другой стороны, оказывать помощь становится проще, если мы ставим себя на место переселенца или беженца. Представьте, что вы переезжаете в другой город или страну. Что вам нужно в первую очередь? Мы постоянно задаем себе эти вопросы, и этот ход позволяет нам эффективно и грамотно помогать тем, кто в этом нуждается.

За 10 лет мы оказали помощь более чем 925 тыс. беженцев и мигрантов из Украины, Афганистана, Сирии, стран Африки, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Белоруссии, Молдавии, Кубы. Запросы беженцев особо не меняются, хотя мы за ними следим и усиливаем тот или иной вид помощи в зависимости от ее актуальности.

Конечно, в первую очередь человеку нужно жилье. В нашей стране все беженцы и переселенцы делятся на две большие группы. Одна живет в пунктах временного размещения (ПВР), которые в России предоставляются государством. Многие беженцы и переселенцы из Украины и Донбасса расселяются в гостиницах и санаториях, лагерях и пансионатах. Причем сроки пребывания в них не ограничены.

У нас есть возможность посещать любые пункты временного размещения, так что мы начинаем помогать людям практически сразу, как они пересекли границу: определяем потребности и помогаем властям доукомплектовать ПВР. Например, доставляем бытовую технику и бытовую химию, оборудуем детские комнаты.

Огромное количество людей живет не в пунктах временного размещения, а у друзей или родственников, кто-то находит себе жилье самостоятельно. Для них своеобразными точками притяжения становятся наши региональные отделения. Туда они обращаются за юридической и гуманитарной помощью, ваучерной и психосоциальной поддержкой.

Говоря о гуманитарной помощи, поначалу мы выдавали ее людям в «натуральном» виде — гигиеническими и продуктовыми наборами, одеждой. Однако, несмотря на все объемы собранной гуманитарной помощи, всё равно возникали дефициты, поэтому мы перешли на систему материально-ваучерной помощи уязвимым категориям. Мы выдаем людям ваучеры в продуктовые магазины и в магазины одежды, где они сами могут выбрать то, что им необходимо.

В дополнение к государственным выплатам мы организовали свои прямые материальные выплаты для беженцев и переселенцев с Украины и Донбасса, а также пострадавшим от обстрелов в Белгородской области. К сожалению, они доступны не всем, а лишь наиболее уязвимым группам: пенсионерам и людям с ограниченными возможностями здоровья, семьям с детьми до трех лет, беременным и кормящим женщинам, одиноким родителям с несовершеннолетними детьми и многодетным семьям. Выплаты уже получили около 100 тыс. человек.

Безусловно, мигранты в нашей стране сталкиваются с трудностями в получении медицинских услуг. Это происходит по разным причинам. Например, без полисов ОМС и ДМС люди могут получить медицинскую помощь только за деньги, а это могут себе позволить не все. Наши юристы помогают с оформлением необходимых документов, а пострадавшим от украинского кризиса мы выдаем ваучеры в аптеки.

К счастью, у данной категории есть полный и бесплатный доступ к государственной медицинской помощи. Среди переселенцев много пожилых людей, женщин и детей, так что для них наши аптечные ваучеры стали неплохим подспорьем.

Переезд — это всегда стресс, который оставляет тяжелый отпечаток на ментальном состоянии человека. И с 2022 года к нам в РКК только за психосоциальной поддержкой обратилось свыше 71 тыс. человек. Мы оказываем ее и в пунктах временного размещения, и в региональных отделениях, и по телефону нашей единой горячей линии.

Украинский кризис показал, что в нашей стране много неравнодушных граждан, и только консолидация усилий общества, государства и бизнеса позволяет эффективно помогать беженцам, мигрантам и переселенцам.

Мы видим, что люди стали привыкать к новой действительности и это привело к снижению объемов пожертвований. Однако число беженцев и переселенцев не уменьшается, а их потребности меняются по разным причинам. Поэтому мы призываем и неравнодушных граждан, и бизнес продолжать жертвовать некоммерческому сектору, присоединяться к нашей работе. Мигранты и беженцы действительно ценят эту помощь.

Автор — председатель Российского Красного Креста

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