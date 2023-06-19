Календарь равноденствий и солнцестояний. Графика

Проходя по своей орбите, Солнце принимает положения, которые в астрономии принято называть солнцестоянием и равноденствием. Они означают астрономическую смену времен года.

Когда наступает осеннее равноденствие, по всей планете ночь и день длятся одинаково — по 12 часов. После этой даты в Северном полушарии ночь становится длиннее, а день — короче. В високосные годы событие приходится на 22 сентября, а в остальное время— на 23 сентября.

Под зимним солнцестоянием понимаются сутки с самым коротким световым днем и самой продолжительной ночью. В этот день небесное светило поднимается на минимальную высоту над горизонтом. Этот астрономический феномен наблюдается 21–22 декабря в зависимости от того, високосный год или нет.

А 20 или 21 марта наступает весеннее равноденствие — день вновь равняется ночи, а солнце восходит точно на востоке и садится на западе.

Летом солнцестояние приходится на 20–21 июня. В Северном полушарии наступает самый длинный световой день и самая короткая ночь.