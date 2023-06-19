Реклама
Прямой эфир
Мир
В Атлантике пропал доставляющий туристов к месту крушения «Титаника» батискаф
Мир
Минобороны Израиля опровергло сообщения о передаче Киеву танков «Меркава»
Мир
Тысячи сербов вышли на митинги против незаконных действий Приштины
Политика
В МИД РФ назвали русофобным призыв президента Чехии ограничить россиян
Мир
Вратарь футбольного клуба ПСЖ Серхио Рико вышел из комы
Авто
На российском рынке появились седаны Lexus ES
Наука и техника
Две сильные вспышки на Солнце произошли 19 июня
Пресс-релизы
В Москве завершился Московский онкологический форум
Мир
Власти Праги переименовали улицу советского маршала Конева
Армия
Минобороны сообщило об уничтожении западного танка ВСУ дроном-камикадзе
Мир
Лондон сохранит санкции против России до выплаты компенсации Киеву
Политика
Правительство РФ утвердило стратегию развития фармпромышленности
Экономика
Мишустин заявил о продлении мер поддержки экспорта до 2030 года

Календарь равноденствий и солнцестояний. Графика

0

Проходя по своей орбите, Солнце принимает положения, которые в астрономии принято называть солнцестоянием и равноденствием. Они означают астрономическую смену времен года.

Когда наступает осеннее равноденствие, по всей планете ночь и день длятся одинаково — по 12 часов. После этой даты в Северном полушарии ночь становится длиннее, а день — короче. В високосные годы событие приходится на 22 сентября, а в остальное время— на 23 сентября.

Под зимним солнцестоянием понимаются сутки с самым коротким световым днем и самой продолжительной ночью. В этот день небесное светило поднимается на минимальную высоту над горизонтом. Этот астрономический феномен наблюдается 21–22 декабря в зависимости от того, високосный год или нет.

А 20 или 21 марта наступает весеннее равноденствие — день вновь равняется ночи, а солнце восходит точно на востоке и садится на западе.

Летом солнцестояние приходится на 20–21 июня. В Северном полушарии наступает самый длинный световой день и самая короткая ночь.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023