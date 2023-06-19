Политолог оценил шансы на потепление в отношениях Китая и США

Шансы на потепление в отношениях Китая и США минимальны. Именно геополитическое и геоэкономическое противостояние с КНР станет одной из основных тем предвыборной кампании действующего американского президента Джо Байдена, и визиты в Китай высокопоставленных американских чиновников этого не изменят. Такое мнение политический аналитик Александр Асафов высказал в понедельник, 19 июня.

«Китай в любом случае будет темой предвыборной программы Байдена, причем с сохранением прежних акцентов. Стороны имеют достаточно плотные экономические отношения, но в широком политическом ключе говорить о резком потеплении сложно», — сказал Асафов в разговоре с Lenta.Ru.

Он напомнил, как экс-президент США Дональд Трамп приезжал в Китай, говорил о гарантиях и договоренностях, а затем сам же их нарушил.

По словам политического аналитика, в создание концепции китайской угрозы в США было вложено слишком много сил и средств, поэтому отказываться от нее сейчас вряд ли станут. При этом не исключена возможность посещения КНР американскими политиками и даже попытки ведения диалога.

Ранее в этот день госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил на встрече с главой КНР Си Цзиньпином, что США не поддерживают независимость Тайваня и не собираются вступать в конфликт с Китаем, сообщает телеканал «360».

Си Цзиньпин на встрече с Блинкеном указал, что взаимодействие двух стран должно основываться на «взаимном уважении и искренности». Он также выразил надежду, что визит госсекретаря США внесет позитивный вклад в стабилизацию отношений между двумя странами, сообщается на сайте kp.ru.

18 июня Блинкен прибыл с визитом в Пекин. Он стал первым за пять лет высокопоставленным американским дипломатом, посетившим Китай на фоне «холодных двусторонних связей».

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.